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Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'dan sitem: Aman ülkenin siyaseti bitmez...

05.03.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisi ile ekranlara geri dönen Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Cumhurbaşkanı adayları gündemdeyken bir paylaşım yapan Veda Mektubu'nun Alanur'u sitem etti.

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'dan sitem: Aman ülkenin siyaseti bitmez...

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak "Arkadaşlar Kemal Sunal filmleri koyup 'Vay be adam bugünleri görmüş' yazıyorsunuz ya yani ayıptır söylemesi ama rahmetli Kemal Bey maalesef sadece bir oyuncuydu! Senaryolarını o yazmıyordu! Mesela Kapıcılar Kralı senaryosu Umur Bugay gibi gibi…” paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Yeşilçay bu sefer de Altılı Masa gündemdeyken bir paylaşım yaptı.

nurg

Oyuncu "Aman bu ülkenin siyaseti bitmez. Deprem bölgesindeki çocuklarımızı korumamız gerekiyor o kadar" diyerek sitem etti.

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Nurgül Yeşilçay sosyal medya

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