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Eda Ece: Senaryo yazıyorum

13.09.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Ece, gazetecilerin, "Birçok oyuncu şarkı söylüyor, albüm yapıyor. Sizin böyle bir düşünceniz var mı?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Ben şarkı söyleyemiyorum ama senaryo yazıyorum. Yazdığım birkaç tane komedi senaryosu var. Bunları hayata geçireceğim" dedi

Eda Ece: Senaryo yazıyorum

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Eda Ece, önceki gün bir alışveriş merkezinde mağazaları gezerken görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Ece, "Bir arkadaşımın düğünü var, onun için hediye bakıyordum." şeklinde konuştu.

"SENARYO YAZIYORUM"

Setlerin başladığını dile getiren Eda Ece, muhabirlerin, "Birçok oyuncu şarkı söylüyor, albüm yapıyor. Sizin böyle bir düşünceniz var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Ben şarkı söyleyemiyorum ama senaryo yazıyorum. Yazdığım birkaç tane komedi senaryosu var. Bunları hayata geçireceğim." açıklamasını yaptı.

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Eda Ece
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