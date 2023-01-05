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Eda Taşpınar'a bir tepki de Ebru Polat'tan: Ayıp bir şey bu...

05.01.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonradan otele dönüştürülen eski Sultanahmet Cezaevi'nin mescit kısmında çektirdiği fotoğrafla gündeme gelen Eda Taşpınar günlerdir gündemde. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Taşpınar'a bir tepki de Ebru Polat'tan geldi.

Eda Taşpınar'a bir tepki de Ebru Polat'tan: Ayıp bir şey bu...

Eda Taşpınar, bir mescid içerisinde poz verip paylaşınca tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eda Taşpınar hakkında TCK 216'ncı maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ifade vermesi için çağırdığı Eda Taşpınar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

Gündemde olan Taşpınar'a müstehcen pozlarıyla dikkat çeken Ebru Polat'tan tepki geldi.

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Ebru Polat paylaşımında "Camide o pozu paylaşmanın amacı ne olabilir? Çok ayıp bir şey bu?" dedi.

Ekran Alıntısı


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