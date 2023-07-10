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Eda Taşpınar bikini üstünü çıkardı, yorumları kapadı

10.07.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda ikonu Eda Taşpınar sosyal medya pozlarına devam ediyor. Eda Taşpınar sosyal medyada son olarak bikini üstünü çıkarıp üstsüz poz verdi. Ünlü isim pozlarıyla dikkat çekti.

Sultanahmet'teki bir otelin mescidinde çektirdiği fotoğraf sonrasında hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma açılan Eda Taşpınar hakkında suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Eda Taşpınar bu karardan sonra derin bir nefes alıp tatiline devam etti. Mikanos'ta tatilde olan Taşpınar yine iddialı pozlarına yer verdi.

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Yılın büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronz teniyle sürekli konuşulan moda ikonu Eda Taşpınar bu sefer de bikini üstünü çıkarıp poz verdi.

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Eda Taşpınar üstsüz pozlarını yoruma kapatarak paylaştı ve hayranlarından beğeni topladı.

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Eda Taşpınar moda

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