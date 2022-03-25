Eda Taşpınar cinsel organını yaprakla kapadı! Notuna tepki yağınca paylaşımı sildi

Tatil kareleriyle yıllardır dikkat çekmeyi başaran Eda Taşpınar son olarak koyduğu fotoğraf yüzünden Instagram tarafından sansürlenmişti. Sosyetik güzel Eda Taşpınar, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Ancak Taşpınar'ın sınırları zorlayan bu pozu bu sefer takipçilerinden tepki aldı.

Eda Taşpınar göğüslerini ve cinsel organını büyük yapraklarla kapatıp paylaşımına “Bir Zamanlar Adem ve Havva” notuyla paylaştı.

Eda Taşpınar'ın bu yorumu saygısızca ve pornografik bulundu ve tepki çekti. Tepkiler artınca Taşpınar, fotoğrafı hemen kaldırdı.



