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Eda Taşpınar cinsel organını yaprakla kapadı! Notuna tepki yağınca paylaşımı sildi

25.03.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı tatil paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Eda Taşpınar son dönemde iddialı fotoğraflarıyla sınırları zorluyor. Son olarak Instagram tarafından fotoğrafı sansürlenen Taşpınar bu sefer ki pozu ve yorumuyla hayranlarından büyük tepki gördü.

Eda Taşpınar cinsel organını yaprakla kapadı! Notuna tepki yağınca paylaşımı sildi

Tatil kareleriyle yıllardır dikkat çekmeyi başaran Eda Taşpınar son olarak koyduğu fotoğraf yüzünden Instagram tarafından sansürlenmişti. Sosyetik güzel Eda Taşpınar, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Ancak Taşpınar'ın sınırları zorlayan bu pozu bu sefer takipçilerinden tepki aldı.

Eda Taşpınar göğüslerini ve cinsel organını büyük yapraklarla kapatıp paylaşımına “Bir Zamanlar Adem ve Havva” notuyla paylaştı.

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Eda Taşpınar'ın bu yorumu saygısızca ve pornografik bulundu ve tepki çekti. Tepkiler artınca Taşpınar, fotoğrafı hemen kaldırdı.

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Eda Taşpınar
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