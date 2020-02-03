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Eda Taşpınar'ın yediği çekirge Ebru Şancı'yı kızdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 17:00 | Son Güncelleme

Eski model Ebru Şancı, Meksika tatilinde bir tabak dolusu çekirge yiyen Eda Taşpınar'ı sosyal medyada görünce kendine hakim olamadı. Şancı bakın ne yorum yaptı.

Eda Taşpınar'ın yediği çekirge Ebru Şancı'yı kızdırdı

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan ve geçtiğimiz günlerde 3. kez anne olacağını duyuran Ebru Şancı, çekirge yiyen manken Eda Taşpınar'a tepki gösterdi.

Ünlü ikoncan Eda Taşpınar, tatil yapmak için Meksika'ya gitti. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiren Taşpınar, bu sefer de yemek zevkiyle gündeme geldi. Dünyanın koronavirüsüyle mücadele ettiği şu günlerde bir tabak dolusu çekirge yiyen Eda Taşpınar, bu anları sosyal medya hesabından paylaşınca tepki yağdı.

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"ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YESİN"

Dobralığıyla tanınan ve şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan eski model Ebru Şancı, Taşpınar'ın paylaşımına sessiz kalamadı. Çekirge dolu tabağı görünce sinirlenen Şancı, "Zıkkımın kökünü yesin" diyerek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
eda taşpınar, Eda Taşpınar çekirge, ebru şancı,

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