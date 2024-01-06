MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eda Taşpınar karlar üstünde şezlonga uzandı: Giydiği minicik elbisesiyle poz vermekten kaçınmayan ünlü ismin pozları olay oldu!

Eda Taşpınar karlar üstünde şezlonga uzandı: Giydiği minicik elbisesiyle poz vermekten kaçınmayan ünlü ismin pozları olay oldu!

06.01.2024 15:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda ikonu sosyetik güzel Eda Taşpınar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü isim, daha önce yılbaşına özel olarak yaptırdığı saçını paylaşmış saçlarındaki detaylar dikkat çekmişti. Taşpınar'ın son pozları da gündem oldu. Eda Taşpınar bu kez karlar üstünde şezlonga uzandı.

Eda Taşpınar, sosyal medyada sık sık dikkatleri üzerine çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kamuoyunda asla vazgeçmediği bronzluğuyla ün yapmış olan Taşpınar, daha önce yılbaşı için yaptırdığı saçlarını paylaşmıştı.

Ancak Taşpınar'ın o saçı hiç de alışılagelmiş bir saç tasarımı değildi. Yılbaşı ağacını andıran saçıyla fotoğraflarını sosyal medyaya koyan Taşpınar'ın saçının üzerinde çok sayıda yılbaşı süsü ve dallar olduğu görülmüştü.

eda son

Eda Taşpınar'dan yeni pozlar geldi. Karlar üstünde şezlonga uzanan Taşpınar'ın pozları gündem oldu.

eda taşpınar son

Fotoğraflarını 580 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Tek kelime etmeden her şeyi söyleme sanatı" notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barıştıklarını bu kareyle duyurdular!Barıştıklarını bu kareyle duyurdular!
Sünnet derisinden sıvı enjekte ettirmişti: Bomba isimden telefon!Sünnet derisinden sıvı enjekte ettirmişti: Bomba isimden telefon!
İrem Derici aşka geldi! Dudak dudağa poz!İrem Derici aşka geldi! Dudak dudağa poz!
Anahtar Kelimeler:
Eda Taşpınar moda
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammında herkesin atladığı 'yüzde 4' detayı!

Emekli zammında herkesin atladığı 'yüzde 4' detayı!

Ali Koç’tan Abdülkadir Selvi’ye çok sert tepki!

Ali Koç’tan Abdülkadir Selvi’ye çok sert tepki!

Kadıköy’de kaçırılan öğrenci servisi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o panik anlar; Korkuyla bağrışan çocuklar…

Kadıköy’de kaçırılan öğrenci servisi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o panik anlar; Korkuyla bağrışan çocuklar…

500 milyon vurgun yaptı! Üzerinden 5 kuruş para çıkmadı: Koca bir bavul dolusu altın kayıp

500 milyon vurgun yaptı! Üzerinden 5 kuruş para çıkmadı: Koca bir bavul dolusu altın kayıp

AK Parti'nin masasındaki son anket! Adayın açıklanmasına 1 gün kala duyuruldu: Özellikle 'İstanbul' vurgusu

AK Parti'nin masasındaki son anket! Adayın açıklanmasına 1 gün kala duyuruldu: Özellikle 'İstanbul' vurgusu

'Mossad'ın Türkiye'deki ajanlarının meslekleri şaşırttı! 200 dolara o camiyinin videosunu İsrail'e atmışlar: Şüphe uyandırmayan kişi detayı

'Mossad'ın Türkiye'deki ajanlarının meslekleri şaşırttı! 200 dolara o camiyinin videosunu İsrail'e atmışlar: Şüphe uyandırmayan kişi detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.