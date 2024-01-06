Eda Taşpınar karlar üstünde şezlonga uzandı: Giydiği minicik elbisesiyle poz vermekten kaçınmayan ünlü ismin pozları olay oldu!

Eda Taşpınar, sosyal medyada sık sık dikkatleri üzerine çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kamuoyunda asla vazgeçmediği bronzluğuyla ün yapmış olan Taşpınar, daha önce yılbaşı için yaptırdığı saçlarını paylaşmıştı.

Ancak Taşpınar'ın o saçı hiç de alışılagelmiş bir saç tasarımı değildi. Yılbaşı ağacını andıran saçıyla fotoğraflarını sosyal medyaya koyan Taşpınar'ın saçının üzerinde çok sayıda yılbaşı süsü ve dallar olduğu görülmüştü.

Eda Taşpınar'dan yeni pozlar geldi. Karlar üstünde şezlonga uzanan Taşpınar'ın pozları gündem oldu.

Fotoğraflarını 580 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Tek kelime etmeden her şeyi söyleme sanatı" notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.







