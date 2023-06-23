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Eda Taşpınar tanga bikinisiyle dans etti! Kalça şovu olay oldu

23.06.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, son paylaşımıyla yine olay oldu. Yunanistan’ın gözde adası Mikonos’ta tatil yapan ünlü isim sahildeki kalça şovuyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin tanga bikinisiyle dansına beğeni yağdı.

Eda Taşpınar tanga bikinisiyle dans etti! Kalça şovu olay oldu

Moda ikonu Eda Taşpınar, yurt dışındaki tatilinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Her paylaşımı olay olan Taşpınar, sahilde dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Eda Taşpınar

Tangasının üzerine giydiği transparan kıyafetle dans eden Taşpınar'ın o paylaşımı soysal medyayı salladı. Ünlü ismin kalça şovu beğeni yağmuruna tutuldu.

Eda Taşpınar 3

OTELDE VERDİĞİ POZ BAŞINI YAKMIŞTI

Sultanahmet'teki bir otelin mescidinde çektirdiği fotoğraf sonrasında hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma açılan Eda Taşpınar hakkında savcılık takipsizlik kararı verilmişti.

Eda Taşpınar cami

Soruşturma kapsamında ifade veren Taşpınar, "Ben de bu alanda fotoğraf çekilebileceğini düşündüm. İçerisinin ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim" demişti.

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