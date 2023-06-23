Eda Taşpınar tanga bikinisiyle dans etti! Kalça şovu olay oldu

Moda ikonu Eda Taşpınar, yurt dışındaki tatilinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Her paylaşımı olay olan Taşpınar, sahilde dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Tangasının üzerine giydiği transparan kıyafetle dans eden Taşpınar'ın o paylaşımı soysal medyayı salladı. Ünlü ismin kalça şovu beğeni yağmuruna tutuldu.

OTELDE VERDİĞİ POZ BAŞINI YAKMIŞTI

Sultanahmet'teki bir otelin mescidinde çektirdiği fotoğraf sonrasında hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma açılan Eda Taşpınar hakkında savcılık takipsizlik kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında ifade veren Taşpınar, "Ben de bu alanda fotoğraf çekilebileceğini düşündüm. İçerisinin ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim" demişti.



