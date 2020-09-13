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Eddie Newton: Bir takımı iki kez cezalandırıyorsunuz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.09.2020 22:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 3-1 yenildikleri Beşiktaş maçında hakemin kendilerini 2 kez cezalandırdığını söyledi.

Eddie Newton: Bir takımı iki kez cezalandırıyorsunuz

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 3-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem Ali Şansalan'ın çok basit penaltı kararı verdiğini belirten Newton, "Tabii ki kırmızı kart oyunu etkiler. Özellikle penaltı çok basitti. Bir takımı 2 kez cezalandırıyorsunuz böyle olaylarda. Maça gelirsek; ilk yarıda hakimdik. Penaltı kararıyla işler bizim için çok zor olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Sörloth transferi hakkında da konuşan Newton, "Bahsettiğiniz durum iki taraf için de zor. Sörloth adına konuşamam ama kulübümüz adına konuşursam kendisini isteyen çok takım var. Mourinho'nun sözlerine bir şey diyemem ama kendisini isteyenler var, kulüp olarak en doğrusunu yapacağız" dedi.

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