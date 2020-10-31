SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Eddie Newton ile yollar ayrıldı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 31.10.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kasımpaşa maçında 3-1'lik galibiyetten 4-3'lük yenilgi alan ve ligin 7 haftası geride kalırken 5 puan toplayabilen bordo-mavili ekipte fatura Newton'a kesildi.

Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe yenilgisinden sonra arayışlara giren ve bazı teknik adamlarla görüşen Trabzonspor'da yönetim bir süre daha İngiliz hoca ile devam etme kararı almıştı. Son yenilginin ardından Eddie Newton ile yollar ayrıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar
“Göztepe yerde yatmaya gelmiş”“Göztepe yerde yatmaya gelmiş”
Galatasaray'dan sürpriz 11Galatasaray'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Doğanlar apartmanından acı haber! Bir çocuk yaşamını yitirdi
Doğanlar apartmanından acı haber! Bir çocuk yaşamını yitirdi
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
Göztepe enkaz altındaki bir ismi açıkladı
Göztepe enkaz altındaki bir ismi açıkladı
Eddie Newton ile yollar ayrıldı
Eddie Newton ile yollar ayrıldı
Abdullah Avcı Süper Lig devine gidiyor
Abdullah Avcı Süper Lig devine gidiyor
Amatör futbolcu enkazdan kurtarıldı
Amatör futbolcu enkazdan kurtarıldı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
''Çok huzurluyum''
''Çok huzurluyum''
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Okuyucu Yorumları 22 yorum
olaya sağ duyulu yaklaşırsak, şunu söyleyebilirim. hoca yetersiz, oyuna müdahale etme takım kurglama sıfır. ama bunları geçtim, geçen sezon şampiyonluğu, neden Başakşehire sattın, ağaoğlu. biz hala oradayız hoca gider hoca gelir ama emek satılmaz. niye sattın yarıştan çekildin. yerli bi hoca getirin bari sıvamayın. yılmaz vural bile olur. hemde çok iyi olur. ilk 5 garanti olur
kadroyu koruyamayan gidenlerin yerini dolduramayan yönetimin hesabını kim kesecek
cimşiri getirin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eddie Newton ile yollar ayrıldı
Eddie Newton ile yollar ayrıldı
Yusuf Erdoğan: Son dakikada hak ettiğimizi aldık
''Son dakikada hak ettiğimizi aldık''
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
Mehmet Altıparmak: “Göztepe yerde yatmaya gelmiş”
“Göztepe yerde yatmaya gelmiş”
Kasımpaşa'da 2 oyuncunun testi pozitif
Süper Lig ekibinde 2 futbolcunun testi pozitif
Yusuf Erdoğan konuştu: Çok huzurluyum
''Çok huzurluyum''
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.