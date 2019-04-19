Eden Hazard'ın 100 milyon euro karşılığı Real Madrid'e transfer olduğu iddia edildi

Eden Hazard, Chelsea kariyerini noktalamaya hazırlanıyor...
Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca Gazetesi, Eden Hazard'ın önümüzdeki günlerde 100 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devine transfer olacağını öne sürdü.
Haberin detayında Chelsea ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Hazard'ın Maviler'in yeni sözleşme teklifini 3 kez geri çevirdiğine de yer verildi.
Santos'tan Rodrygo Goes ve Porto'dan Militao ile yeni sezon için anlaşmaya varan Real Madrid'de orta sahaya yapılacak transfer konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Real Madrid yönetiminin teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımda görmek istediği isimlerden Paul Pogba için 150 milyon euro ödemeyi düşünmediği öğrenildi.
Tottenham Hotspur'da forma giyen Christian Eriksen'in ise Londra ekibinin yeni sözleşme teklifini değerlendirmeden önce, Real Madrid'den gelebilecek olası transfer teklifini beklediği iddia edildi.
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