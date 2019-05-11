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Eden Hazard, Real Madrid'e transfer olacak iddiası

İSPANYA HABERLERİ  | 11.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

Eden Hazard, Chelsea'deki geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi. İspanyol basınına göre ise Belçikalı yıldız, Real Madrid ile imza aşamasında.

Eden Hazard, Real Madrid'e transfer olacak iddiası

Eden Hazard’ın Chelsea’deki geleceği belirsizliğini koruyor. Real Madrid’in gündemindeki Belçikalı yıldız, Eintracht Frankfurt’u eleyerek UEFA Avrupa Ligi finaline kaldıkları maçın ardından soruları yanıtladı. Hazard, "Şu anda transfer düşünmüyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Tek düşündüğüm kulüp için bir şeyler kazanmak. Eğer bu final Chelsea'deki son maçım olacaksa elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

İspanyol basınına göre Hazard ile prensip anlaşmasına varan Real Madrid, kulübü Chelsea’ye bu transfer için 100 milyon Euro ödeyecek. 7 sezondur Londra Kulübü’nün formasını giyen 28 yaşındaki yıldız 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Hazard Chelsea formasıyla 350 maçta 108 gol - 91 asistlik performans sergiledi.

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