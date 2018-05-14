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Ederson 2025'e kadar Manchester City'de

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.05.2018 11:38 | Son Güncelleme

Manchester City, Brezilyalı kalecisinin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

Ederson 2025'e kadar Manchester City'de

İngiltere kulübü Manchester City, Brezilyalı kalecisi Ederson Moraes'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Ederson'un 2023'te bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığı bildirildi. Manchester City, Ederson'u geçen yıl Portekiz ekibi Benfica'dan 35 milyon sterlin karşılığında transfer etmişti. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de Manchester City'nin formasını 45 kez giyen Ederson, 21 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Manchester City Ederson

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