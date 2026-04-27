Ederson'dan 'Özür' paylaşımı: "Haksızlığa uğradığımıza inanıyorum"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray kendi evinde ezeli rakibini 3-0'lık skorla geçerken sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe şansını mucizelere bıraktı.

Maçta hakem Yasin Kol'un derbi yönetimi otoriteler tarafından sınıfta kalırken, Ederson ile yaşadıkları gündem oldu.

PENALTI SONRASI ŞİDDETLİ İTİRAZDAN İKİNCİ SARI KARTI GÖRDÜ

Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası karara şiddetli şekilde itiraz eden ve Yasin Kol'un üzerine yürüyen tecrübeli kaleci ikinci sarı kartı gördü ve oyundan ihraç edildi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

FENERBAHÇE TARAFTARLARI EDERSON'U HEDEF ALDI

Bazı yorumcular Ederson'un bilerek kırmızı kart gördüğünü savundu ve yıldız isme tepki gösterdi. Fenerbahçe taraftarları da Ederson'u ciddi şekilde eleştirdi.

EDERSON'DAN 'ÖZÜR' PAYLAŞIMI

Taraftarların hedefinde olan Brezilyalı kaleci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile özür diledi. Ederson bahsi geçen paylaşımda şunları söyledi:

"ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM, HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIMIZA İNANIYORUM"

"Derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum"