Ederson'dan 'Özür' paylaşımı: "Haksızlığa uğradığımıza inanıyorum"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray kendi evinde ezeli rakibini 3-0'lık skorla geçerken sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe şansını mucizelere bıraktı.
Maçta hakem Yasin Kol'un derbi yönetimi otoriteler tarafından sınıfta kalırken, Ederson ile yaşadıkları gündem oldu.
Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası karara şiddetli şekilde itiraz eden ve Yasin Kol'un üzerine yürüyen tecrübeli kaleci ikinci sarı kartı gördü ve oyundan ihraç edildi.
Bazı yorumcular Ederson'un bilerek kırmızı kart gördüğünü savundu ve yıldız isme tepki gösterdi. Fenerbahçe taraftarları da Ederson'u ciddi şekilde eleştirdi.
Taraftarların hedefinde olan Brezilyalı kaleci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile özür diledi. Ederson bahsi geçen paylaşımda şunları söyledi:
"Derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum"
