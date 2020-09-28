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Edgar le, Trabzonspor'a ilaç oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.09.2020 09:02 | Son Güncelleme

Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olduğu süreçte takasta Trabzonspor'a verilen Edgar le, bu sezon Fırtına'nın en formda stoperi...

Edgar le, Trabzonspor'a ilaç oldu

Geçen sezon Feyenoord'a kiralanan, yaz döneminde yine ayrılığın eşiğinden dönen 26 yaşındaki Portekizli, savunmada sıkıntı yaşayan Trabzonspor'a ilaç oldu.

Edgar'ın performansıyla teknik heyetin yüzü gülse de, teknik direktör Eddie Newton defansa mutlaka kaliteli stoper transferi istiyor.

İngiliz hoca, Campi, Hosseini ve Hüseyin Türkmen'den ise beklediği verimi alamıyor.

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