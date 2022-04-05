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EDHO seyircisini sevindiren gelişme! İşte Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi

05.04.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin ardından yeniden atv’yle anlaşan Oktay Kaynarca’nın yeni dizisinin hazırlıkları tam gaz sürüyor. Kaynarca'nın yeni dizisi için geri sayım başladı.

EDHO seyircisini sevindiren gelişme! İşte Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi

ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu ekrana getirilmeden final yapması hayranlarından büyük tepki toplamıştı. EDHO'nun dijital bir platformda yayın hayatına başlayacağı iddia edilirken, Oktay Kaynarca'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi.

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Birsen Altundaş'ın haberine göre, yeni dizisiyle Atv ekranlarına geri dönen Oktay Kaynarca, eylül ortasında seyirciyle buluşacak. Dizi bir aile hikayesini konu alıyor. Onur Tan’ın genel yönetmenliğini yapacağı diziyi Alican Yaraş ve Yusuf Reha Alp yazıyor.

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Oyuncu kadrosu için titiz bir çalışmanın yürütüldüğü dizi aksiyon seven ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz seyircisinin beklentisini de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yakında oyuncu kadrosu da netleşecek olan dizi aynı zamanda gündemi de takip edecek.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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