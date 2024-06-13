Edin Dzeko'dan kendisine 'Go Home' yazan taraftarlara engel!

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun takımdan ayrılabileceği konuşulurken, yıldız ismin Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği öğrenilmişti.
38 yaşındaki yıldız futbolcunun gelen transfer tekliflerini reddettiği de gelen bilgiler arasında
Tüm bunlar yaşanırken, Dzeko'dan sosyal medyada herkesi şaşırtan bir hamle geldi. TEcrübeli oyuncunun sosyal medyada kendisine 'Go Home' yazan taraftarları engellediği görülürken bu durum kısa sürede gündem oldu.