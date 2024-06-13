Edin Dzeko'dan kendisine 'Go Home' yazan taraftarlara engel!

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun takımdan ayrılabileceği konuşulurken, yıldız ismin Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği öğrenilmişti.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

38 yaşındaki yıldız futbolcunun gelen transfer tekliflerini reddettiği de gelen bilgiler arasında

TARAFTARLARA ENGEL

Tüm bunlar yaşanırken, Dzeko'dan sosyal medyada herkesi şaşırtan bir hamle geldi. TEcrübeli oyuncunun sosyal medyada kendisine 'Go Home' yazan taraftarları engellediği görülürken bu durum kısa sürede gündem oldu.





