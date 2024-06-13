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Edin Dzeko'dan kendisine 'Go Home' yazan taraftarlara engel!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.06.2024 22:59
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Fenerbahçe'nin golcü ismi Edin Dzeko sosyal medyada kendisine 'evine dön' anlamına gelen 'go home' yazan taraftarları engelledi. İşte detaylar...

Edin Dzeko'dan kendisine 'Go Home' yazan taraftarlara engel!
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun takımdan ayrılabileceği konuşulurken, yıldız ismin Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği öğrenilmişti.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

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38 yaşındaki yıldız futbolcunun gelen transfer tekliflerini reddettiği de gelen bilgiler arasında

TARAFTARLARA ENGEL

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Tüm bunlar yaşanırken, Dzeko'dan sosyal medyada herkesi şaşırtan bir hamle geldi. TEcrübeli oyuncunun sosyal medyada kendisine 'Go Home' yazan taraftarları engellediği görülürken bu durum kısa sürede gündem oldu.

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Edin Dzeko son dakika engel fenerbahçe
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