SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Edin Dzeko'dan yıldız transferi! Telefonla özel olarak görüştü: Fenerbahçe'ye gel

Edin Dzeko'dan yıldız transferi! Telefonla özel olarak görüştü: Fenerbahçe'ye gel

04.08.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edin Dzeko, Sarı-Lacivertliler'in gündeminde bulunan bir ismi telefonla aradı. İşte detaylar...

Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe yaptığı transferlerle ses getirmeye devam ederken, listenin başındaki isimlerden biri de Rade Krunic...

Sarı-Lacivertliler'in kadroya katabilmek adına çaba gösterdiği Krunic transferinde temaslar sürerken, bu ismi kadroya katabilmek adına Edin Dzeko'nun devreye girdiği öğrenildi. Fanatik'in haberine göre Boşnak yıldız oyuncuyu ikna edebilmek için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DZEKO TELEFONLA ARADI

edin-dzeko-training-1688736587-110892

Kanarya'nın Bosnalı golcüsü, vatandaşı Krunic’i aradı ve Fenerbahçe’ye gelmesi konusunda onu ikna etmek adına telefonla görüşme yaptı.

FENERBAHÇE ANLAŞTI

rade-krunic-ac-milan-1589797714-38924

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak Milan, futbolcusunu 10 milyon Euro’nun üzerinden bir bonservis bedeline satmak konusunda inat ediyor.

GİTMEK İÇİN BASKI YAPIYOR

transfer-haberi-fenerbahceye-rade-krunic-transferinde-beklenmedik-engel-1690706447666

Sarı-lacivertlilerin şu an için tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro teklif ettiği ve bu rakamın beklentilerin altında kaldığı bildirildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği ve sözleşmesi 2025 yılında bitecek oyuncunun da Türkiye’ye gitmek konusunda Milano temsilcisine baskı yaptığı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Gruplara kalmak istiyoruz”“Gruplara kalmak istiyoruz”
Sahada kötü görüntüler istemiyoruzSahada kötü görüntüler istemiyoruz
Trabzonspor'dan 2 imza birden!Trabzonspor'dan 2 imza birden!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika dzeko fenerbahçe atan yeni sezon erden

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Suya gübreye ihtiyaç duymuyor, birçok aileye gelir kapısı oluyor: "Bölgeye 2 milyon dolar kazandırıyor"
Suya gübreye ihtiyaç duymuyor, birçok aileye gelir kapısı oluyor: "Bölgeye 2 milyon dolar kazandırıyor"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.