Edin Dzeko'dan yıldız transferi! Telefonla özel olarak görüştü: Fenerbahçe'ye gel

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe yaptığı transferlerle ses getirmeye devam ederken, listenin başındaki isimlerden biri de Rade Krunic...

Sarı-Lacivertliler'in kadroya katabilmek adına çaba gösterdiği Krunic transferinde temaslar sürerken, bu ismi kadroya katabilmek adına Edin Dzeko'nun devreye girdiği öğrenildi. Fanatik'in haberine göre Boşnak yıldız oyuncuyu ikna edebilmek için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DZEKO TELEFONLA ARADI

Kanarya'nın Bosnalı golcüsü, vatandaşı Krunic’i aradı ve Fenerbahçe’ye gelmesi konusunda onu ikna etmek adına telefonla görüşme yaptı.

FENERBAHÇE ANLAŞTI

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak Milan, futbolcusunu 10 milyon Euro’nun üzerinden bir bonservis bedeline satmak konusunda inat ediyor.

GİTMEK İÇİN BASKI YAPIYOR

Sarı-lacivertlilerin şu an için tecrübeli oyuncu için 5 milyon Euro teklif ettiği ve bu rakamın beklentilerin altında kaldığı bildirildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği ve sözleşmesi 2025 yılında bitecek oyuncunun da Türkiye’ye gitmek konusunda Milano temsilcisine baskı yaptığı ifade edildi.

