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Edin Dzeko Fenerbahçe'nin teklifi sonrası bavulunu topladı! Taraftarı mest edecek transfer...

14.06.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfere oldukça hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk hamlesini Ryan Kent ile yaparken yıldız oyuncu Edin Dzeko ile de oldukça yakından ilgileniyor. 37 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertliler'in teklifi sonrası beklenmedik bir hamlede bulundu. İşte detaylar...

Edin Dzeko Fenerbahçe'nin teklifi sonrası bavulunu topladı! Taraftarı mest edecek transfer...
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Inter
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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'nin transferde liste başına Inter'in tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko'yu yazmıştı. Sarı-Lacivertliler Dzeko için ilk girişimlerini yaparken, bu transfere dair yeni bir gelişme yaşandı.

TEKLİF SONRASI AYRILIK

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Sky Italia'nın haberine göre; Edin Dzeko, Serie A devi Inter'den kesin olarak ayrılma kararı aldığı kaydedildi. Edin Dzeko'nun bu kararını, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası verdiği aktarıldı.

2 YILLIK KONTRAT

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Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki forvete 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. İtalya'dan Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin teklifinin yıllık 4 milyon euro civarında olduğunu öne sürdü.


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