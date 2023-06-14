Edin Dzeko Fenerbahçe'nin teklifi sonrası bavulunu topladı! Taraftarı mest edecek transfer...

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'nin transferde liste başına Inter'in tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko'yu yazmıştı. Sarı-Lacivertliler Dzeko için ilk girişimlerini yaparken, bu transfere dair yeni bir gelişme yaşandı.

TEKLİF SONRASI AYRILIK

Sky Italia'nın haberine göre; Edin Dzeko, Serie A devi Inter'den kesin olarak ayrılma kararı aldığı kaydedildi. Edin Dzeko'nun bu kararını, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası verdiği aktarıldı.

2 YILLIK KONTRAT

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki forvete 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. İtalya'dan Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin teklifinin yıllık 4 milyon euro civarında olduğunu öne sürdü.



