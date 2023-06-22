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Edin Dzeko Fenerbahçe'ye o şarkıyla merhaba dedi, bu paylaşım Icardi'ye gönderme olarak değerlendirildi!

22.06.2023 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, ünlü golcü Edin Dzeko'yu resmen kadrosuna katarken, Boşnak futbolcunun transferi özel olarak hazırlanan bir video ile duyuruldu. Dzeko kendisi için hazırlanan videoda şarkı da söylerken bu detay Icardi'ye gönderme olarak değerlendirildi. İşte detaylar...

Edin Dzeko Fenerbahçe'ye o şarkıyla merhaba dedi, bu paylaşım Icardi'ye gönderme olarak değerlendirildi!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Transferde durdurak bilmeyen Fenerbahçe, uzun süredir listesinde olan Edin Dzeko transferini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertli taraftarlar yıldız ismin kadroya katılmasıyla adeta çılgına dönerken, sosyal medyada Dzeko kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

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DZEKO İÇİN ÖZEL VİDEO

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Sarı-Lacivertli yönetim 2 yıllık sözleşme imzaladığı 37 yaşındaki golcü oyuncu için özel bir video hazırlarken, Boşnak oyuncunun paylaşılan videoda çay içmesinin yanında oldukça ünlü bir şarkıyı da seslendirmesi gözlerden kaçmadı.

ICARDI'YE GÖNDERME OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

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Dzeko transfer videosunda ünlü şarkısı Hande Yener'in 'Beni sev' şarkısını seslendirirken, bu detay Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısı ile özdeşleşen Icardi'ye bir gönderme olarak değerlendirildi.


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