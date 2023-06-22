Edin Dzeko Fenerbahçe'ye o şarkıyla merhaba dedi, bu paylaşım Icardi'ye gönderme olarak değerlendirildi!

Transferde durdurak bilmeyen Fenerbahçe, uzun süredir listesinde olan Edin Dzeko transferini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertli taraftarlar yıldız ismin kadroya katılmasıyla adeta çılgına dönerken, sosyal medyada Dzeko kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

DZEKO İÇİN ÖZEL VİDEO

Sarı-Lacivertli yönetim 2 yıllık sözleşme imzaladığı 37 yaşındaki golcü oyuncu için özel bir video hazırlarken, Boşnak oyuncunun paylaşılan videoda çay içmesinin yanında oldukça ünlü bir şarkıyı da seslendirmesi gözlerden kaçmadı.

ICARDI'YE GÖNDERME OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Dzeko transfer videosunda ünlü şarkısı Hande Yener'in 'Beni sev' şarkısını seslendirirken, bu detay Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısı ile özdeşleşen Icardi'ye bir gönderme olarak değerlendirildi.

????????Fenerbahçe Dzeko transferini resmen açıkladı. https://t.co/GUvQL7dtOO — Mynet Spor (@mynetspor) June 22, 2023



