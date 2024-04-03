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Edin Dzeko ligde 19. golüne ulaştı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.04.2024 23:06
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Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Adana Demirspor maçında attığı golle Süper Lig’de 19. golüne ulaştı.

Edin Dzeko ligde 19. golüne ulaştı
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor ile karşılaşırken sahadan 4-2 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, takımının 2. golünü kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu, 51. dakikada İrfan Can Kahveci’nin hızlı kullandığı taç atışında topla ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı.

Dzeko, Süper Lig’de 30 maçta forma giyerken, gol krallığı listesinde 19 golle zirvede yer alıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ve elemelerinde 4 golü bulunan Dzeko, bu sezon toplam gol sayısını da 23 yaptı.

4 MAÇ SONRA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Bu sezon sarı-lacivertlilerin gol yükünü çeken isimlerin başında gelen Dzeko, ligde 4 maç sonra gol sevinci yaşadı. Son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında gol atan deneyimli oyuncu, bugün attığı golle galibiyette önemli rol oynadı.

Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 90. dakikada yerini Çağlar Söyüncü’ye bıraktı.

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