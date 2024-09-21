Edin Dzeko, mağlubiyetin faturasını takım arkadaşlarına kesti! İşte o isimler...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe kendi seyircisi önünde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından takımın kaptanı Edin Dzeko açıklamalarda bulundu.

''POZİSYON YOKKEN GOLLER YEDİK''

Edin Dzeko yaptığı açıklamada, "Derbiye çok iyi başladık. Bazı fırsatlar yarattık ama atamadık. Pozisyon yokken goller yedik. Ortada bir şey yoktu. Buna benzer golü Lugano maçında da yedik. Rakip öz güven kazandı. İşler bizim için zorlaştı. Buna rağmen elimizden geleni yaptık. Yine pozisyon bulduk ama atamadık." dedi.

TAKIM ARKADAŞLARINA SERZENİŞ

Dzeko ayrıca savunmada görev alan Djiku, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür ve Oosterwolde'yi hedef alarak "Yediğimiz ikinci gol çok çok basitti. Bizim gibi bir takım böyle gol yememeli. Sakin kalmalı ve hatalarımızı değerlendirmeliyiz." sözlerini sarf etti.