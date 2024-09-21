SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Edin Dzeko, mağlubiyetin faturasını takım arkadaşlarına kesti! İşte o isimler...

Edin Dzeko, mağlubiyetin faturasını takım arkadaşlarına kesti! İşte o isimler...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.09.2024 23:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de önde gelen isimlerden Edin Dzeko açıklamalarda bulundu.

Edin Dzeko, mağlubiyetin faturasını takım arkadaşlarına kesti! İşte o isimler...
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe kendi seyircisi önünde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından takımın kaptanı Edin Dzeko açıklamalarda bulundu.

''POZİSYON YOKKEN GOLLER YEDİK''

401181_SUPER-LIGIN-6NCI-HAFTASINDAKI-DERBIDE-

Edin Dzeko yaptığı açıklamada, "Derbiye çok iyi başladık. Bazı fırsatlar yarattık ama atamadık. Pozisyon yokken goller yedik. Ortada bir şey yoktu. Buna benzer golü Lugano maçında da yedik. Rakip öz güven kazandı. İşler bizim için zorlaştı. Buna rağmen elimizden geleni yaptık. Yine pozisyon bulduk ama atamadık." dedi.

TAKIM ARKADAŞLARINA SERZENİŞ

401265_SUPER-LIGIN-6NCI-HAFTASINDAKI-DERBI-MA

Dzeko ayrıca savunmada görev alan Djiku, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür ve Oosterwolde'yi hedef alarak "Yediğimiz ikinci gol çok çok basitti. Bizim gibi bir takım böyle gol yememeli. Sakin kalmalı ve hatalarımızı değerlendirmeliyiz." sözlerini sarf etti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Edin Dzeko fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Dev derbide akıl almaz olay! Her şey 1 dakikada oldu...

Dev derbide akıl almaz olay! Her şey 1 dakikada oldu...

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Kerimcan'dan cinsiyet değiştirme itirafı! "15-16 yaşlarımda..."

Kerimcan'dan cinsiyet değiştirme itirafı! "15-16 yaşlarımda..."

Galatasaray'dan derbide tarihi galibiyet! 25 yıl sonra bir ilki başardılar...

Galatasaray'dan derbide tarihi galibiyet! 25 yıl sonra bir ilki başardılar...

Golden sonra Jose Mourinho'dan ilginç tepki!

Golden sonra Jose Mourinho'dan ilginç tepki!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.