Edin Dzeko'ya çok sürpriz talip! Mourinho'nun kararı bekleniyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde kadro planlaması sürerken birçok isme talipler çıkmaya devam ediyor.

DZEKO'YA HIRVAT KANCASI

Nicolo Schira'nın haberine göre Hajduk Split, Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko için harekete geçti. Haberin detaylarında Roma'dan eski takım arkadaşı olan Nikola Kalinic ve teknik direktör Rino Gattuso'nun, 38 yaşındaki Bosna-Hersekli golcü için çok uğraştığı iddia edildi.S

SON KARAR MOURINHO'NUN

Ayrıca Edin Dzeko'nun transferini son kararının da Jose Mourinho'nun elinde olduğu söylendi.

46 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.





