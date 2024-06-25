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Edin Dzeko'ya çok sürpriz talip! Mourinho'nun kararı bekleniyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.06.2024 23:03
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Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'ya Hırvatistan'dan sürpriz bir talip çıktı. 38 yaşındaki yıldız oyuncu için Hırvat ekibi Hajduk Split devreye girerken son kararı Mourinho verecek. İşte detaylar...

Edin Dzeko'ya çok sürpriz talip! Mourinho'nun kararı bekleniyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde kadro planlaması sürerken birçok isme talipler çıkmaya devam ediyor.

DZEKO'YA HIRVAT KANCASI

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Nicolo Schira'nın haberine göre Hajduk Split, Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko için harekete geçti. Haberin detaylarında Roma'dan eski takım arkadaşı olan Nikola Kalinic ve teknik direktör Rino Gattuso'nun, 38 yaşındaki Bosna-Hersekli golcü için çok uğraştığı iddia edildi.S

SON KARAR MOURINHO'NUN

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Ayrıca Edin Dzeko'nun transferini son kararının da Jose Mourinho'nun elinde olduğu söylendi.

46 MAÇA ÇIKTI

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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