SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Edin Dzeko yıldızlaştı, Fenerbahçe geriden gelip kazandı! Sarı-Lacivertliler Antalyaspor'u 3-2 ile geçti

Edin Dzeko yıldızlaştı, Fenerbahçe geriden gelip kazandı! Sarı-Lacivertliler Antalyaspor'u 3-2 ile geçti

17.09.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede Sarı-Lacivertliler rakibini 3-2 mağlup ederken, Edin Dzeko 1 gol 1 asist ile yıldızlaştı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler 1-0 geri düştüğü karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrılırken kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalarken, Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlendi.

MAÇ BAŞINDA SAKATLIK ŞOKU

cengiz-under-fenerbahce-kariyerine-asistle-basladi-z8xr

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Sarı-Lacivertliler sakatlık şokuyla sarsıldı. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cengiz Ünder kendini bir anda yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

3 dakika oynayabildi! F.Bahçe'de yıldız isim yine sakatlandı 3 dakika oynayabildi! F.Bahçe'de yıldız isim yine sakatlandı

TOP ÇİZGİDEN ÇIKTI

48a04ac92c1cc7f937d4d7c9fc5207b8

Maçın henüz 4. dakikasında Antalyaspor Güray Vural ile gole çok yaklaştı ancak Serdar Aziz topu çizgiden çıkartıyor.

İSMAİL KARTAL'A KART...

16cf3cfe2488630d52207bdbc002464d

Becao'nun hareketinde Buksa yerde kaldı maçın hakemi Halil Umut Meler sarı kart gösterdi. Bir sarı kartta itirazlar sonrası İsmail Kartal'a çıkıyor.

İLK GOL GELDİ

99a84e940378ce0a2d9216bd332953cd

Antalyaspor'da Buksa ceza sahasına girdi ve şutunda kaleci Livakovic'i mağlup etmeyi başararak durumu 1-0'a getirdi.

DZEKO BOŞ GEÇMEDİ

AA-20230917-32173962-32173961-FENERBAHCE_BITEXEN_ANTALYASPOR (Large)

Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Golcü oyuncu 45+1. dakikadaki şık kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi.

DZEKO'DAN BİR DE ASİST

ba58821c5b0fabd418de33b9a222e1d9

Karşılaşmanın ikinci yarısına oldukça hızlı başlayan Fenerbahçe 56. dakikada 2-1 öne geçti. İlk golün sahibi Dzeko'nun ortasında İrfan Can Kahveci topa iyi yükselirken golü kaydetmeyi başardı.

DİREK İZİN VERMEDİ

a55f47358412b3cb7a31b1bb71bfee5a

Dakikalar 69'u gösterirken Tadic'in ortasında İrfan Can Kahveci topa iyi yükseldi kafa vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

BUKSA DUBLE YAPTI

f26565b01ad70cc67c495c4a4e5d3300

Son çeyreğe girilirken, yay üzerindeki karambol sonucu top ceza alanı sol çaprazındaki Buksa'nın önünde kaldı, Polonyalı golcü seken topa gelişine çok sert vurdu ve ikinci kez Livakovic'i mağlup etti ve durumu 2-2'ye getirdi.

SZYMANSKİ'DEN GALİBİYET GOLÜ

c25079f37d889ca4b2301f80d99d2b50

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Szymanski karşılaşmanın 80. dakikasında yaptığı şık plase vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi ve karşılaşmanın da skorunu belirlemiş oldu.

LIVAKOVIC SARI LACİVERTLİ FORMAYLA İLK KEZ

3c8b69c3-7a18-48e6-9ab7-23a206db715f

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb’ten kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, ilk kez bir resmi maçta sarı-lacivertli ekibin kalesini korudu. Ligin 4’üncü haftasında oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan Hırvat eldiven, Antalyaspor maçına ilk 11’de başlayarak sarı-lacivertli formayı ilk kez resmi bir maçta sırtına geçirdi.

FERDİ KADIOĞLU 3 HAFTA ARANIN ARDINDAN SAHALARA DÖNDÜ

AA-20230917-32172995-32172994-FENERBAHCE_BITEXEN_ANTALYASPOR (Large)

Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 24 Ağustos’ta Twente ile oynadığı maçın ardından sakatlanmıştı. Sol kalça kasında 2’nci derece yırtık tespit edilen Kadıoğlu, Twente deplasmanı ve ligdeki MKE Ankaragücü maçında takımını yalnız bırakmıştı. Sakatlığını atlatan 23 yaşındaki oyuncu, 2 maç aranın ardından formasına kavuştu ve Antalyaspor maçına ilk 11’de başladı.

İSMAİL YÜKSEK’İN YERİNE ZAJC

37d328e2-f6d7-4526-90b6-6f2d9d8dedb9

Sarı-lacivertli ekipte MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek’in yerine kimin oynayacağı belirsizliğini koruyordu. İsmail Kartal, milli oyuncunun yerine bu bölgede Miha Zajc’ı görevlendirdi. Sloven oyuncu, bu sezon ligde ilk kez bir maçta ilk 11’de sahaya çıktı.

NURİ ŞAHİN’DEN 2 DEĞİŞİKLİK

1024px-Nuri__C5_9Eahin_at_Antalyaspor_vs_Trabzonspor_20211211_(4)

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11’ine göre 2 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Genç teknik adam, orta sahada Ufuk Akyol yerine Erdal Rakip’e, sağ kanatta ise Gerrit Holtmann yerine Erdoğan Yeşilyurt’a şans verdi. Antalyaspor’un Fenerbahçe karşısında ilk 11’inde şu isimler yer aldı;
“Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Erdoğan Yeşilyurt, van de Streek, Larsson, Buksa”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mustafa Kaplan, maç esnasında fenalaştı!Mustafa Kaplan, maç esnasında fenalaştı!
Milli yıldız 72'de girdi, 79'da golünü attı!Milli yıldız 72'de girdi, 79'da golünü attı!
3 dakika oynayabildi! F.Bahçe'de yıldız isim yine sakatlandı3 dakika oynayabildi! F.Bahçe'de yıldız isim yine sakatlandı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor son dakika fenerbahçe nuri bıraktı süper li fenerbahçe sahası iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.