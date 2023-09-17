Edin Dzeko yıldızlaştı, Fenerbahçe geriden gelip kazandı! Sarı-Lacivertliler Antalyaspor'u 3-2 ile geçti

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler 1-0 geri düştüğü karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrılırken kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalarken, Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlendi.
Mücadelenin henüz 3. dakikasında Sarı-Lacivertliler sakatlık şokuyla sarsıldı. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cengiz Ünder kendini bir anda yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.
Maçın henüz 4. dakikasında Antalyaspor Güray Vural ile gole çok yaklaştı ancak Serdar Aziz topu çizgiden çıkartıyor.
Becao'nun hareketinde Buksa yerde kaldı maçın hakemi Halil Umut Meler sarı kart gösterdi. Bir sarı kartta itirazlar sonrası İsmail Kartal'a çıkıyor.
Antalyaspor'da Buksa ceza sahasına girdi ve şutunda kaleci Livakovic'i mağlup etmeyi başararak durumu 1-0'a getirdi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Golcü oyuncu 45+1. dakikadaki şık kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına oldukça hızlı başlayan Fenerbahçe 56. dakikada 2-1 öne geçti. İlk golün sahibi Dzeko'nun ortasında İrfan Can Kahveci topa iyi yükselirken golü kaydetmeyi başardı.
Dakikalar 69'u gösterirken Tadic'in ortasında İrfan Can Kahveci topa iyi yükseldi kafa vuruşunda top direkten dışarı çıktı.
Son çeyreğe girilirken, yay üzerindeki karambol sonucu top ceza alanı sol çaprazındaki Buksa'nın önünde kaldı, Polonyalı golcü seken topa gelişine çok sert vurdu ve ikinci kez Livakovic'i mağlup etti ve durumu 2-2'ye getirdi.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Szymanski karşılaşmanın 80. dakikasında yaptığı şık plase vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi ve karşılaşmanın da skorunu belirlemiş oldu.
Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb’ten kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, ilk kez bir resmi maçta sarı-lacivertli ekibin kalesini korudu. Ligin 4’üncü haftasında oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan Hırvat eldiven, Antalyaspor maçına ilk 11’de başlayarak sarı-lacivertli formayı ilk kez resmi bir maçta sırtına geçirdi.
Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 24 Ağustos’ta Twente ile oynadığı maçın ardından sakatlanmıştı. Sol kalça kasında 2’nci derece yırtık tespit edilen Kadıoğlu, Twente deplasmanı ve ligdeki MKE Ankaragücü maçında takımını yalnız bırakmıştı. Sakatlığını atlatan 23 yaşındaki oyuncu, 2 maç aranın ardından formasına kavuştu ve Antalyaspor maçına ilk 11’de başladı.
Sarı-lacivertli ekipte MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek’in yerine kimin oynayacağı belirsizliğini koruyordu. İsmail Kartal, milli oyuncunun yerine bu bölgede Miha Zajc’ı görevlendirdi. Sloven oyuncu, bu sezon ligde ilk kez bir maçta ilk 11’de sahaya çıktı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11’ine göre 2 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Genç teknik adam, orta sahada Ufuk Akyol yerine Erdal Rakip’e, sağ kanatta ise Gerrit Holtmann yerine Erdoğan Yeşilyurt’a şans verdi. Antalyaspor’un Fenerbahçe karşısında ilk 11’inde şu isimler yer aldı;
“Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Erdoğan Yeşilyurt, van de Streek, Larsson, Buksa”