Edin Dzeko yıldızlaştı, Fenerbahçe geriden gelip kazandı! Sarı-Lacivertliler Antalyaspor'u 3-2 ile geçti

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler 1-0 geri düştüğü karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrılırken kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalarken, Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlendi.

MAÇ BAŞINDA SAKATLIK ŞOKU

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Sarı-Lacivertliler sakatlık şokuyla sarsıldı. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Cengiz Ünder kendini bir anda yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

TOP ÇİZGİDEN ÇIKTI

Maçın henüz 4. dakikasında Antalyaspor Güray Vural ile gole çok yaklaştı ancak Serdar Aziz topu çizgiden çıkartıyor.

İSMAİL KARTAL'A KART...

Becao'nun hareketinde Buksa yerde kaldı maçın hakemi Halil Umut Meler sarı kart gösterdi. Bir sarı kartta itirazlar sonrası İsmail Kartal'a çıkıyor.

İLK GOL GELDİ

Antalyaspor'da Buksa ceza sahasına girdi ve şutunda kaleci Livakovic'i mağlup etmeyi başararak durumu 1-0'a getirdi.

DZEKO BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Golcü oyuncu 45+1. dakikadaki şık kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi.

DZEKO'DAN BİR DE ASİST

Karşılaşmanın ikinci yarısına oldukça hızlı başlayan Fenerbahçe 56. dakikada 2-1 öne geçti. İlk golün sahibi Dzeko'nun ortasında İrfan Can Kahveci topa iyi yükselirken golü kaydetmeyi başardı.

DİREK İZİN VERMEDİ

Dakikalar 69'u gösterirken Tadic'in ortasında İrfan Can Kahveci topa iyi yükseldi kafa vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

BUKSA DUBLE YAPTI

Son çeyreğe girilirken, yay üzerindeki karambol sonucu top ceza alanı sol çaprazındaki Buksa'nın önünde kaldı, Polonyalı golcü seken topa gelişine çok sert vurdu ve ikinci kez Livakovic'i mağlup etti ve durumu 2-2'ye getirdi.

SZYMANSKİ'DEN GALİBİYET GOLÜ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Szymanski karşılaşmanın 80. dakikasında yaptığı şık plase vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi ve karşılaşmanın da skorunu belirlemiş oldu.

LIVAKOVIC SARI LACİVERTLİ FORMAYLA İLK KEZ

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb’ten kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, ilk kez bir resmi maçta sarı-lacivertli ekibin kalesini korudu. Ligin 4’üncü haftasında oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan Hırvat eldiven, Antalyaspor maçına ilk 11’de başlayarak sarı-lacivertli formayı ilk kez resmi bir maçta sırtına geçirdi.

FERDİ KADIOĞLU 3 HAFTA ARANIN ARDINDAN SAHALARA DÖNDÜ

Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 24 Ağustos’ta Twente ile oynadığı maçın ardından sakatlanmıştı. Sol kalça kasında 2’nci derece yırtık tespit edilen Kadıoğlu, Twente deplasmanı ve ligdeki MKE Ankaragücü maçında takımını yalnız bırakmıştı. Sakatlığını atlatan 23 yaşındaki oyuncu, 2 maç aranın ardından formasına kavuştu ve Antalyaspor maçına ilk 11’de başladı.

İSMAİL YÜKSEK’İN YERİNE ZAJC

Sarı-lacivertli ekipte MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek’in yerine kimin oynayacağı belirsizliğini koruyordu. İsmail Kartal, milli oyuncunun yerine bu bölgede Miha Zajc’ı görevlendirdi. Sloven oyuncu, bu sezon ligde ilk kez bir maçta ilk 11’de sahaya çıktı.

NURİ ŞAHİN’DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11’ine göre 2 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Genç teknik adam, orta sahada Ufuk Akyol yerine Erdal Rakip’e, sağ kanatta ise Gerrit Holtmann yerine Erdoğan Yeşilyurt’a şans verdi. Antalyaspor’un Fenerbahçe karşısında ilk 11’inde şu isimler yer aldı;

“Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Erdoğan Yeşilyurt, van de Streek, Larsson, Buksa”

