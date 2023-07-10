Edin Dzeko, Zenit Fenerbahçe maçında Arao'ya taktik verdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Yeni sezon öncesi çalışmalarına hızlı bir şekilde start veren Fenerbahçe, kamp yapmak üzere gittiği Rusya'da düzenlenen hazırlık mücadelesinde Zenit ile karşı karşıya geldi. 90 dakikası golsüz beraberlikle tamamlanan mücadele penaltı vuruşları sonucu rakibine Zenit'in 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı.

RYAN KENT İLK KEZ SAHADA

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Ryan Kent ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.

DZEKO YEDEK TAMAMLADI

Sarı-Lacivertliler'in merakla beklenen bir diğer transferi Edin Dzeko ise karşılaşmaya yedek olarak başlarken süre alamadı.

ARAO'YA TAKTİK VERDİ

Mücadeleyi kulübede tamamlayan Edin Dzeko karşılaşmanın 62'nci dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakan Willan Arao'nun yedek kulübesine geldiği sırada taktik verdiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.



