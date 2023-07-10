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Edin Dzeko, Zenit Fenerbahçe maçında Arao'ya taktik verdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

10.07.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rus ekibi Zenit ile karşılaşan Fenerbahçe'de Edin Dzeko karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlarken, tecrübeli golcünün kulübede Arao'ya taktik verdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Willian Arao

Willian Arao

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon öncesi çalışmalarına hızlı bir şekilde start veren Fenerbahçe, kamp yapmak üzere gittiği Rusya'da düzenlenen hazırlık mücadelesinde Zenit ile karşı karşıya geldi. 90 dakikası golsüz beraberlikle tamamlanan mücadele penaltı vuruşları sonucu rakibine Zenit'in 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı.

RYAN KENT İLK KEZ SAHADA

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Fenerbahçe'de yeni transferlerden Ryan Kent ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.

DZEKO YEDEK TAMAMLADI

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Sarı-Lacivertliler'in merakla beklenen bir diğer transferi Edin Dzeko ise karşılaşmaya yedek olarak başlarken süre alamadı.

ARAO'YA TAKTİK VERDİ

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Mücadeleyi kulübede tamamlayan Edin Dzeko karşılaşmanın 62'nci dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakan Willan Arao'nun yedek kulübesine geldiği sırada taktik verdiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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