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Edin Visca adım adım Trabzonspor'a

09.04.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girildi. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kıyasıya yarışı devam ediyor. Ligde dev çekişme devam ederken takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor transferde Visca ile görüşmelere hız verdi. Artık yeni bir maceraya yelken açmayı hedefleyen 31 yaşındaki yıldız için İstanbul ekibi, "Sezon sonunda konuşalım" cevabını verirken, Avcı da eski öğrencisini ikna etmek adına bizzat devreye girecek.

Edin Visca adım adım Trabzonspor'a

Transfer piyasasının en gözde isimlerinden Edin Visca'nın yeni adresi netleşmeye başladı. Başakşehir ile 2025 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli yıldız gelecek sezon Trabzon'a geliyor.

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HAYAL GERÇEK OLUYOR

Fırtına’nın yıllardır kurduğu Edin Visca hayali bu yaz gerçek olabilir. 3 senedir sürekli gündeme gelen yıldız için Trabzonspor yönetimi ciddi hamlelerde bulunuyor.

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TRANSFER GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Abdullah Avcı'nın devre arası transfer döneminde kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi gerçekleşmemişti. Trabzonspor yönetiminin Edin Visca için Başakşehirli idarecilerle bir araya gelip transferi sonuçlandırmak için görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

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AVCI KADRODA GÖRMEK İSTİYOR

Daha önce Visca’ya yapılan teklifleri direkt reddeden Başakşehir, bu kez "Sezon sonu konuşalım" cevabını verdi. Öte yandan, Abdullah Avcı Edin Visca'yı özellikle kadrosuna görmek istediği ifade edildi.


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