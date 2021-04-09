Edin Visca adım adım Trabzonspor'a

Transfer piyasasının en gözde isimlerinden Edin Visca'nın yeni adresi netleşmeye başladı. Başakşehir ile 2025 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli yıldız gelecek sezon Trabzon'a geliyor.

HAYAL GERÇEK OLUYOR

Fırtına’nın yıllardır kurduğu Edin Visca hayali bu yaz gerçek olabilir. 3 senedir sürekli gündeme gelen yıldız için Trabzonspor yönetimi ciddi hamlelerde bulunuyor.

TRANSFER GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Abdullah Avcı'nın devre arası transfer döneminde kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi gerçekleşmemişti. Trabzonspor yönetiminin Edin Visca için Başakşehirli idarecilerle bir araya gelip transferi sonuçlandırmak için görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

AVCI KADRODA GÖRMEK İSTİYOR

Daha önce Visca’ya yapılan teklifleri direkt reddeden Başakşehir, bu kez "Sezon sonu konuşalım" cevabını verdi. Öte yandan, Abdullah Avcı Edin Visca'yı özellikle kadrosuna görmek istediği ifade edildi.



