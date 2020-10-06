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Edin Visca, Başakşehir ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 06.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Edin Visca, Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Edin Visca, Başakşehir ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Edin Visca'nın sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı. Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattığını TFF'ye bildirdi.

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