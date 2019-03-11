SPOR

Edin Visca, İbrahim Sehic ve Deni Milosevic Bosna Hersek Milli Takımı'na davet edildi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Ermenistan ve Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Spor Toto Süper Lig takımlarında forma giyen Edin Visca, İbrahim Sehic ve Deni Milosevic de davet edildi.

Edin Visca, İbrahim Sehic ve Deni Milosevic Bosna Hersek Milli Takımı'na davet edildi

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 23 Mart'ta Ermenistan ve 26 Mart'ta Yunanistan ile sahasında oynayacağı maçların 23 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

Medipol Başakşehir'den Visca, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Sehic ve Atiker Konyaspor'dan Milosevic'in de yer aldığı aday kadro şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kenan Piric (Maribor), Vedran Kjosevski (Zeljeznicar)

Defans: Sead Kolasinac (Arsenal), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ervin Zukanovic (Genoa), Eldar Civic (Sparta Prag), Darko Todorovic (Red Bull Salzburg)

Orta saha: Muhamed Besic (Middlesbrough), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanic (Juventus), Elvis Saric (Suwon Bluewings), Rade Krunic (Empoli), Goran Zakaric (Partizan), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Haris Duljevic (Dynamo Dresden), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), Stjepan Loncar (Rijeka).

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Kenan Kodro (Athletic Bilbao), Elvir Koljic (Universitatea Craiova).

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın 18 Mart'ta başkent Saraybosna'da hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi.

Bosna Hersek, EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Ermenistan ve Yunanistan'ın yanı sıra Finlandiya, İtalya ve Lihtenştayn ile mücadele edecek.

PARTNERDerman aradı!Derman aradı!
Yıldız oyuncudan tarihi transfer!Yıldız oyuncudan tarihi transfer!
Messi 9 ay sonra milli takımdaMessi 9 ay sonra milli takımda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bonsa Hersek Milli Takımı Edin Visca İbrahim Sehiç Deni Milosevic

En Çok Okunan Haberler

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Skandal görüntü! VAR odasında kimse yok

Skandal görüntü! VAR odasında kimse yok

Beşiktaş'ta Sergen ve Guti bombası!

Beşiktaş'ta Sergen ve Guti bombası!

Taraftar yıldız isme öyle bir patladı ki...

Taraftar yıldız isme öyle bir patladı ki...

Şampiyon sporcu evinde ölü bulundu!

Şampiyon sporcu evinde ölü bulundu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Gökdeniz Karadeniz patladı! 'Kandırıldım'

Gökdeniz Karadeniz patladı! 'Kandırıldım'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Giuliano durdurulamıyor!

Giuliano durdurulamıyor!

Gomis çılgınlığı sürüyor! Durdurulamıyor

Gomis çılgınlığı sürüyor! Durdurulamıyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Vedat Muriç Tepeköylü mü?Bosnalı değil mi o,Arnavut muydu yoksa yaf?Bosnalı olup,takıma girememiş de olabilir
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edin Visca, İbrahim Sehic ve Deni Milosevic Bosna Hersek Milli Takımı'na davet edildi

Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet

Ali Adnan Vancouver Whitecaps'e kiralandı

Yıldız oyuncudan tarihi transfer!

Lionel Messi 9 ay sonra Arjantin Milli Takımı'na davet edildi

Messi 9 ay sonra milli takımda

Jaap Stam, sezon sonunda Feyenoord'un başına geçecek

İşte Feyenoord'un yeni hocası

Real Madrid'i yıktı, G.Saray gerçeği ortaya çıktı!

Real Madrid'i yıktı, G.Saray gerçeği ortaya çıktı!

Gökdeniz Karadeniz: Bana Rubin Kazan'dan kimse açıklama yapmadı, kandırıldım

Gökdeniz Karadeniz patladı! 'Kandırıldım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.