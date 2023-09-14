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  4. Edin Visca İstanbul'a geri dönüyor! Süper Lig devinin hocası açıkladı: ''Gol sorunumuzu çözecek''

Edin Visca İstanbul'a geri dönüyor! Süper Lig devinin hocası açıkladı: ''Gol sorunumuzu çözecek''

14.09.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor forması giyen Edin Visca, İstanbul'a dönüş hazırlığına başladı. Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu Başakşehir formasıyla yaşadıktan sonra Trabzonspor'da da aynı mutluluğu yaşayan yıldız oyuncu yeniden Başakşehir'e dönmek istiyor.

Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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2021-22 sezonunda 4.3 milyon euro bedelle Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, Başakşehir'e dönebilir. Yaşadığı sakatlıklar sonrası bordo-mavili takımda istediği performansı ortaya koyamayan yıldız oyuncunun geri dönmek istediği ifade edildi.

ÇAĞDAŞ ATAN İSTİYOR

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Başakşehir'in yeni hocası Çağdaş Atan, Edin Visca'yı takımda görmek istiyor. Takımın gol sorununu çözeceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, Visca'nın alınması için yönetime baskı kurdu.

TRABZONSPOR'DAN CEVAP BEKLENİYOR

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33 yaşındaki yıldız oyuncu için Trabzonspor'dan cevap bekleniyor. Edin Visca ile prensip anlaşmasına varan Başakşehir yönetimi, bordo-mavililere bonservis bedeli olarak 2 milyon euro civarında bir rakam ödemeye hazır.

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Trabzonspor Başakşehir Edin Visca atan sezon süper li başakşehi

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