Edin Visca İstanbul'a geri dönüyor! Süper Lig devinin hocası açıkladı: ''Gol sorunumuzu çözecek''

2021-22 sezonunda 4.3 milyon euro bedelle Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, Başakşehir'e dönebilir. Yaşadığı sakatlıklar sonrası bordo-mavili takımda istediği performansı ortaya koyamayan yıldız oyuncunun geri dönmek istediği ifade edildi.

ÇAĞDAŞ ATAN İSTİYOR

Başakşehir'in yeni hocası Çağdaş Atan, Edin Visca'yı takımda görmek istiyor. Takımın gol sorununu çözeceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, Visca'nın alınması için yönetime baskı kurdu.

TRABZONSPOR'DAN CEVAP BEKLENİYOR

33 yaşındaki yıldız oyuncu için Trabzonspor'dan cevap bekleniyor. Edin Visca ile prensip anlaşmasına varan Başakşehir yönetimi, bordo-mavililere bonservis bedeli olarak 2 milyon euro civarında bir rakam ödemeye hazır.

