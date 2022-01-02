Edin Visca yarın imzayı atıyor! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor derken...

Süper Lig'de Visca transferinin düğümü çözüldü. Her sene dört büyük takımla adı anılan ama hiçbir şekilde transfer olmayan Visca'nın ayrılığı bu kez kesin gibi gözüküyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği yıldız oyuncu imza atmaya çok yakın...

BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Visca için Trabzonspor'la Başakşehir önce başkanlar düzeyinde görüşme yaptı, sonra Abdullah Avcı eski kulübünden kolaylık istedi ve artık gözler Visca’ya çevrildi. Adım adım teklifini artıran Bordo-Mavililer, 3-3.5 milyon Euro seviyelerine çıkarken, bu rakama sezon sonu için şampiyonluk bonusu da eklendi. Başkanlar düzeyinde görüşme yapılırken, teknik direktör Abdullah Avcı da transferde bizzat devrede.

VISCA'NIN KARARI ÇOK ÖNEMLİ

Ekonomik anlamda daralmaya giden Başakşehir’in Visca’yı satmak istediğini Trabzonspor Yönetimi net şekilde biliyor. Bu yüzden Visca'nın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Eski hocası Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da olması Visca'yı bu transferde daha istekli hale getirdi. Boşnak yıldız, eski hocası Abdullah Avcı ile çalışmak istiyor ve şampiyonluk yolunda zirvede ezeli rakiplerine tarihi farklar atan Trabzonspor’un güçlü kadrosunun bir parçası olmaya sıcak bakıyor.

YARIN İMZALIYOR

Başkanlar düzeyinde anlaşmanın tamamlanmasından sonra Pazartesi günü Visca'nın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



