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Edin Visca yarın imzayı atıyor! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor derken...

02.01.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği Edin Visca yarın imzayı atıyor. Her sene transfer döneminde Süper Lig'in dört büyük takımıyla adı geçen Visca bu kez Başakşehir'den ayrılıyor. 2011 yılından beri Başakşehir'de top koşturan Bosna'lı yıldız futbolcu yuvadan uçmak üzere. Emre Belözoğlu'nun ayrılmasını istemediği fakat kulüplerin anlaştığı, Visca'nın da kendisine önerilen sözleşmeyi kabul edip yarın imza atması bekleniyor. İşte detaylar...

Edin Visca yarın imzayı atıyor! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor derken...
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Süper Lig'de Visca transferinin düğümü çözüldü. Her sene dört büyük takımla adı anılan ama hiçbir şekilde transfer olmayan Visca'nın ayrılığı bu kez kesin gibi gözüküyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği yıldız oyuncu imza atmaya çok yakın...

BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Visca için Trabzonspor'la Başakşehir önce başkanlar düzeyinde görüşme yaptı, sonra Abdullah Avcı eski kulübünden kolaylık istedi ve artık gözler Visca’ya çevrildi. Adım adım teklifini artıran Bordo-Mavililer, 3-3.5 milyon Euro seviyelerine çıkarken, bu rakama sezon sonu için şampiyonluk bonusu da eklendi. Başkanlar düzeyinde görüşme yapılırken, teknik direktör Abdullah Avcı da transferde bizzat devrede.

VISCA'NIN KARARI ÇOK ÖNEMLİ

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Ekonomik anlamda daralmaya giden Başakşehir’in Visca’yı satmak istediğini Trabzonspor Yönetimi net şekilde biliyor. Bu yüzden Visca'nın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Eski hocası Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da olması Visca'yı bu transferde daha istekli hale getirdi. Boşnak yıldız, eski hocası Abdullah Avcı ile çalışmak istiyor ve şampiyonluk yolunda zirvede ezeli rakiplerine tarihi farklar atan Trabzonspor’un güçlü kadrosunun bir parçası olmaya sıcak bakıyor.

YARIN İMZALIYOR

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Başkanlar düzeyinde anlaşmanın tamamlanmasından sonra Pazartesi günü Visca'nın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Trabzonspor Edin Visca
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