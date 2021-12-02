Edinson Cavani'nin gitmek istediği takım belli oldu

Manchester United'daki ikinci sezonunu geçiren Edinson Cavani formasından uzak.

İngiliz devinin Cristiano Ronaldo transferinden sonra formasını tamamen kaptıran Cavani bu sezon yalnızca 8 resmi maçta forma giydi ve 1 gol atabildi.

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Sezon sonu sözleşmesi bitecek Uruguaylı yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor. Bu ayrılığın Ocak ayında gerçekleşme ihtimali olsa da oyuncunun sezonu Old Trafford'da tamamlayacağı konuşuluyor.

The Times'ın haberine göre Edinson Cavani, Manchester United'dan ayrılıp Barcelona ile sözleşme imzalamak istiyor.

Katalan devi daha önce yıldız futbolcuyla ilgilenmişti. Sergio Agüero'nun rahatsızlığı nedeniyle golcü arayışlarını hızlandıran Barcelona bu boşluğu Cavani ile doldurabilir.

