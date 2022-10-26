Edip Akbayram'ın 29 Ekim'deki Zonguldak konseri iptal edildi! Usta sanatçıdan açıklama: Bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadım

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Bartın Amasra'daki 41 madencinin şehit olduğu maden faciası nedeniyle 29 Ekim Cumartesi günü Edip Akbayram konserinin Zonguldak Valiliği kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

EREĞLİ BELEDİYESİ DUYURDU

Belediyeden bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü düzenlenecek olan Edip Akbayram ile Cumhuriyet konseri, Zonguldak Valiliği'nin aldığı karar üzerine Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nın E-71303818-000-12734 sayılı yazısıyla ‘14.10.2022 tarihinde Bartın ili Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra maden ocağında grizu patlaması sonrası 41 madencimizin şehit olmasıyla sonuçlanan müessif olay' nedeniyle iptal edilmiştir. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak, şehit madencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, madenci ailelerimize ve ülkemize başsağlığı diliyoruz.”

"29 EKİM ÖZELİNDE BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR ŞEY HİÇ YAŞAMADIM"

Cumhuriyet Konseri iptal edilen usta sanatçı Edip Akbayram ise kararın ardından sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaştı. Karara tepki gösteren Edip Akbayram, “Yüreğim tüm emekçi, Cumhuriyet ve Atatürkçü kardeşlerimin yanında” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“72 yıla sığdırdığım yaşamım ve 50 yıllık sanat hayatım boyunca her zaman hak , hukuk ve adalete inanarak emeğin ve emekçinin yanında oldum ve ömrüm yettiği sürece de onların sesi olmaya devam edeceğim. 14 Ekim’de meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden 41 maden emekçisinin acısı yüreğimde bir nebze olsun azalmış değil. Kaymakamlık tarafından iptal edilen Cumhuriyet Konseri ile ilgili olarak bu elim olayın, sadece Bartın ve çevre illerin yası olmadığını Edirne’den Kars’a tüm yurttaşlarımızın, tüm resmi kurum ve kuruluşların yası olduğunu ve aynı üzüntüyü paylaştıklarını ayrıca bu Cumhuriyet’in hepimizin olduğunu o yüzden de siyasi kararlar ile gölgelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi benim için ‘’Emek en yüce değerdir’’. Gönül isterdi ki emekçi kardeşlerimiz ile birlikte yan yana, kol kola, meydanda Cumhuriyet coşkusunu yaşayarak yine onların sesi olabileyim. Ama meydanlarda olamasamda ki 29 Ekim özelinde bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadım ve o yüzden benim içinde çok ağır ama yüreğim tüm emekçi, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü kardeşlerimizin yanında, saygılarımla.”



