MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Edip Akbayram'ın 29 Ekim'deki Zonguldak konseri iptal edildi! Usta sanatçıdan açıklama: Bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadım

Edip Akbayram'ın 29 Ekim'deki Zonguldak konseri iptal edildi! Usta sanatçıdan açıklama: Bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadım

26.10.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Karadeniz Ereğli'de vereceği konser, Zonguldak Valiliği kararıyla iptal edildi. Bartın'daki maden faciası nedeniyle konserin iptal edildiği açıklandı. Kararın ardından açıklama yapan Edip Akbayram "29 Ekim özelinde bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadım ve o yüzden benim için de çok ağır. Gönül isterdi ki emekçi kardeşlerimiz ile birlikte yan yana, kol kola, meydanda Cumhuriyet coşkusunu yaşayarak yine onların sesi olabileyim" dedi.

Edip Akbayram'ın 29 Ekim'deki Zonguldak konseri iptal edildi! Usta sanatçıdan açıklama: Bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadım

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Bartın Amasra'daki 41 madencinin şehit olduğu maden faciası nedeniyle 29 Ekim Cumartesi günü Edip Akbayram konserinin Zonguldak Valiliği kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

301924860_989062458592567_2227546693794535123_n

EREĞLİ BELEDİYESİ DUYURDU

Belediyeden bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
“Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü düzenlenecek olan Edip Akbayram ile Cumhuriyet konseri, Zonguldak Valiliği'nin aldığı karar üzerine Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nın E-71303818-000-12734 sayılı yazısıyla ‘14.10.2022 tarihinde Bartın ili Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra maden ocağında grizu patlaması sonrası 41 madencimizin şehit olmasıyla sonuçlanan müessif olay' nedeniyle iptal edilmiştir. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak, şehit madencilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, madenci ailelerimize ve ülkemize başsağlığı diliyoruz.”

Ff62bHyXEAInmJ4

"29 EKİM ÖZELİNDE BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR ŞEY HİÇ YAŞAMADIM"

Cumhuriyet Konseri iptal edilen usta sanatçı Edip Akbayram ise kararın ardından sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaştı. Karara tepki gösteren Edip Akbayram, “Yüreğim tüm emekçi, Cumhuriyet ve Atatürkçü kardeşlerimin yanında” diyerek şu ifadeleri kullandı:

edip1

“72 yıla sığdırdığım yaşamım ve 50 yıllık sanat hayatım boyunca her zaman hak , hukuk ve adalete inanarak emeğin ve emekçinin yanında oldum ve ömrüm yettiği sürece de onların sesi olmaya devam edeceğim. 14 Ekim’de meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden 41 maden emekçisinin acısı yüreğimde bir nebze olsun azalmış değil. Kaymakamlık tarafından iptal edilen Cumhuriyet Konseri ile ilgili olarak bu elim olayın, sadece Bartın ve çevre illerin yası olmadığını Edirne’den Kars’a tüm yurttaşlarımızın, tüm resmi kurum ve kuruluşların yası olduğunu ve aynı üzüntüyü paylaştıklarını ayrıca bu Cumhuriyet’in hepimizin olduğunu o yüzden de siyasi kararlar ile gölgelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi benim için ‘’Emek en yüce değerdir’’. Gönül isterdi ki emekçi kardeşlerimiz ile birlikte yan yana, kol kola, meydanda Cumhuriyet coşkusunu yaşayarak yine onların sesi olabileyim. Ama meydanlarda olamasamda ki 29 Ekim özelinde bugüne kadar böyle bir şey hiç yaşamadım ve o yüzden benim içinde çok ağır ama yüreğim tüm emekçi, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü kardeşlerimizin yanında, saygılarımla.”

Halit Kıvanç'ın duygulandıran videosunu Beyazıt Öztürk paylaştı! "Beni yaşama devam ettiriyor" Halit Kıvanç'ın duygulandıran videosunu Beyazıt Öztürk paylaştı! "Beni yaşama devam ettiriyor"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evlerinin Önü Boyalı Direk'le ünlenmişti! Son hali şaşırttıEvlerinin Önü Boyalı Direk'le ünlenmişti! Son hali şaşırttı
Göğüsleri elbisesinden taştı! Bir bakan bir daha baktıGöğüsleri elbisesinden taştı! Bir bakan bir daha baktı
Paylaşımından sonra gözaltına alınmıştı! Dikkat çeken ifadede 'Atatürk' detayı! Fenomen isim için karar verildiPaylaşımından sonra gözaltına alınmıştı! Dikkat çeken ifadede 'Atatürk' detayı! Fenomen isim için karar verildi
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Edip Akbayram gönül ele

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal ‘seçim tarihi belli oldu’ diyerek duyurdu!

Fatih Portakal ‘seçim tarihi belli oldu’ diyerek duyurdu!

EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak?

EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak?

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Tuvalete giderken mikrofonu açık unutmuştu! Esprili yanıt

Tuvalete giderken mikrofonu açık unutmuştu! Esprili yanıt

Putin'den korkutan 'dünya savaşı' sözleri! "İhtimal çok yüksek"

Putin'den korkutan 'dünya savaşı' sözleri! "İhtimal çok yüksek"

'Hayırlı olsun!' Sinan Engin, Şenol Güneş'i böyle duyurdu!

'Hayırlı olsun!' Sinan Engin, Şenol Güneş'i böyle duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.