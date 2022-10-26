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Halit Kıvanç'ın duygulandıran videosu: Bu sözler beni yaşama devam ettiriyor! Beyazıt Öztürk o anları paylaştı

26.10.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon ve spor tarihinin efsane ismi Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü televizyoncu Beyazıt Öztürk, Halit Kıvanç'ın yıllar önce katıldığı Beyaz Show'dan duygusal bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı. Beyaz Show'da Halit Kıvanç ile ilgili hazırlanan videoda, usta ismin BBC'nin teklifini neden reddederek Türkiye'de çalışmayı seçtiği kısım da yer aldı. Hazırlanan VTR'yi izleyen Halit Kıvanç'ın "Galiba bu sözler beni yaşama devam ettiriyor" sözleri ise duygulandırdı.

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç'ın vefat haberi tüm Türkiye'yi üzdü. Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Kıvanç'ın hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler de üzüntülerini yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Ünlü televizyon ve şovmen Beyazıt Öztürk de Instagram'dan paylaştığı videoyla duygulandırdı. Öztürk, Halit Kıvanç'ın 2011 yılında konuk olduğu Beyaz Show'dan bir kesiti "Unutmayacağız" notuyla paylaştı.

halit kıvanç

"ÖĞRENDİKLERİMİ ÜLKEMDE HAYATA GEÇİRECEĞİM"

Videoda Halit Kıvanç'ın hakimlikten spor spikerliğine uzanan yaşamından bir kesit yer aldı. Kıvanç'ın Pele ve Papa ile yaptığı röportajlar, BBC'nin çalışma teklifini ise 'Öğrendiklerimi ülkemde hayata geçireceğim' sözleriyle reddetmesi de yer aldı.

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"BU SÖZLER BENİ YAŞAMA DEVAM ETTİRİYOR"

Videoyu izleyen usta isim Halit Kıvanç'ın "Sadece teşekkür ediyorum, galiba bu sözler beni yaşama devam ettiriyor" şeklinde yanıt vermesi de izleyenleri duygulandırdı.

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