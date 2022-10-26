Halit Kıvanç'ın duygulandıran videosu: Bu sözler beni yaşama devam ettiriyor! Beyazıt Öztürk o anları paylaştı

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç'ın vefat haberi tüm Türkiye'yi üzdü. Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Kıvanç'ın hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler de üzüntülerini yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Ünlü televizyon ve şovmen Beyazıt Öztürk de Instagram'dan paylaştığı videoyla duygulandırdı. Öztürk, Halit Kıvanç'ın 2011 yılında konuk olduğu Beyaz Show'dan bir kesiti "Unutmayacağız" notuyla paylaştı.

"ÖĞRENDİKLERİMİ ÜLKEMDE HAYATA GEÇİRECEĞİM"

Videoda Halit Kıvanç'ın hakimlikten spor spikerliğine uzanan yaşamından bir kesit yer aldı. Kıvanç'ın Pele ve Papa ile yaptığı röportajlar, BBC'nin çalışma teklifini ise 'Öğrendiklerimi ülkemde hayata geçireceğim' sözleriyle reddetmesi de yer aldı.

"BU SÖZLER BENİ YAŞAMA DEVAM ETTİRİYOR"

Videoyu izleyen usta isim Halit Kıvanç'ın "Sadece teşekkür ediyorum, galiba bu sözler beni yaşama devam ettiriyor" şeklinde yanıt vermesi de izleyenleri duygulandırdı.