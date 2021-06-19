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Edip Tepeli: Babalık nereye çıktığını bilmediğin bir yolda kılavuzluk etmek

19.06.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez Babalar Günü heyecanı yaşayan oyuncu Edip Tepeli, baba olunca hissettiği duyguları ve kızı Müjgan ile gerçekleştirmeyi istediği hayallerini MAG Haziran sayısı için anlattı.

Edip Tepeli: Babalık nereye çıktığını bilmediğin bir yolda kılavuzluk etmek

Oyuncu Edip Tepeli baba olmanın anlamını ve baba olduktan sonra hissettiklerini MAG Haziran sayısı için anlattı.

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“Baba olduğumu ilk hissetmemle, baba olduğumda ilk hissettiğim şey aynı anda yaşanmadı” diyen Tepeli sözlerine şöyle devam etti: “Doğum esnasında ve hatta sonraki birkaç saati daha çok Ayşe adına kaygılanarak ve ona iyi gelmeye çalışarak geçirdim. Babalıkla ilgili ilk hissettiğim şey sanırım korkuydu. Hastanede, kucağımda uyumuştu Müjgân. Ben de uyuyakalmışım. Belki iki, üç dakikalık bir uyku. Uyandığımda korktuğumu hatırlıyorum ya düşürseydim diye. Sonra da hep başına bir şey gelir korkusunu taşıyacak mıyım endişesi sürdü bir süre daha. Halâ ikisinin de endişesi biraz var ama babalığın neşesi hep daha ağır basıyor.”
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Baba olduktan sonra hayatında yaşanan değişiklikleri de anlatan Tepeli “Günlük rutinlerimin tamamı değişti ama bu bana hayatımda bir şeyler değişmiş gibi hissettirmedi. Belki de kendimi buna içten içe hazırlamışım. Beklemediğim bir şeyle karşılaşmadım açıkçası” dedi.

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Edip Tepeli Ayşecan Tatari
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