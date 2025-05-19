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Edirne’de Galatasaray’ın 5 yıldızlı bayrağını yırtıp kaçtılar

Edirne’de, Galatasaray’ın şampiyonluğu için asılan dev 5 yıldızlı bayrak, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından gece geç saatte yırtıldı.

Edirne’de Galatasaray’ın 5 yıldızlı bayrağını yırtıp kaçtılar
Berker İşleyen

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Edirne’de de büyük bir coşku yaşandı. Gece geç saatlerde eğlence mekanında çıkan Fenerbahçeli 3 taraftar, caddede asılı olan 5 yıldızlı sarı-kırmızılı bayrağı yırtarak olay yerinden kaçtılar.

BAYRAK YIRTILDI AMA GERİDE FOTOĞRAFI UNUTTULAR

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Gece saat 03.00 civarı caddede asılı olan bayrağı indiren ve olay yerinden kaçan 3 arkadaş, hesap edemedikleri bir durumu unutulur. Eğlence mekanında çektikleri ve hatıra olarak aldıkları fotoğrafı, Galatasaray bayrağının asılı olduğu yerin yan tarafına bırakarak olay yerinden kaçtılar.

"BAYRAK ALIP GELSİNLER ŞİKAYETÇİDE OLMAYIZ"

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Cadde esnafı Ugur Bayraktar, "Geçem hafta esnaflar ile aldığımız 5 yıldızlı dev Galatasaray bayrağını gece 3 civarında yoldan geçen ve alkollün de etkisi ile olduğunu düşünüyorum, bayrağı yırtıp alıp gidiyorlar. Genç kardeşlerimizden şikayetçi değilim, yeni bir bayrak alıp gelip özür dilesinler, başka bir şey istemiyorum" dedi.

Esnaf Ahmet Üstüner ise, "Hakları, bayraklarını asacaklar. Yapılan yanlış yırtma indirme olmamalı" ifadesini kullandı. Başka bir esnaf Fatih Gezer de yapılan bayrak yırtma ve indirme girişimlerinin taraftarlığa yakışmadığını belirtti.

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bayrak galatasaray
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