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Edirne merkezli "change" araç operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

11.09.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne merkezli "change" araç operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Edirne merkezli "change" araç operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışından getirdikleri otomobilleri motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddiasıyla yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından getirdikleri araçları yakınlarının adına tescil ettiren, motor ve şasi numaraları ile plaka ve bazı parçalarını değiştirdikten sonra satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Edirne, Trabzon, Zonguldak, Burdur, İstanbul, Kırklareli ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 7 araca el konuldu, incelemelerde bu araçların sahte belgelerle satıldığı tespit edildi.

Yurt dışından 41 otomobilin getirildiğini belirleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan 4'ü işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne merkezli

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dolandırıcılık Otomobil evrakta sahtecilik

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