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Edirne Ticaret Borsası

03.06.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,900 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 2 işlemde 2,5 ton buğday 1,900 liradan satıldı.

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