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Edirne Ticaret Borsası

15.06.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,407 liradan satıldı.

Borsada tek işlemde 12 ton buğday el değiştirdi.

Borsada işlem gören ürünlerin ve fiyatları şöyle oluştu:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En Yüksek (TL)BuğdayKg2,4072,407ArpaKg2,3002,300

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