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Edirne Ticaret Borsası

25.06.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,501 liradan satıldı.

Borsada gerçekleşen 51 işlemde 550,5 ton buğday el değiştirdi.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle oluştu:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,2822,501ArpaKg2,3512,365

KanolaKg2,9012,901İnekKg18,82018,820KuzuKg29,80029,800Süt kuzusuKg27,40028,200TokluKg17,00017,000

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