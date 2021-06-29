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Edirne Ticaret Borsası

29.06.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,501 liradan satıldı.

Borsada gerçekleşen 78 işlemde 747,5 ton buğday el değiştirdi.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle oluştu:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,0512,501ArpaKg2,3202,352

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