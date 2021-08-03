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Edirne Ticaret Borsası

03.08.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,413 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarındaki 36 işlemde 349 ton buğday, kilogramı en düşük 2,304 lira, en yüksek 2,413 liradan satıldı.

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