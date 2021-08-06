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Edirne Ticaret Borsası

06.08.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,490 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle oluştu:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,3472,490Süpürge teliKg14,22014,220KuzuKg24,00024,000

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