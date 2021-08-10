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Edirne Ticaret Borsası

10.08.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,526 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle oluştu:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,3672,526ArpaKg2,2172,217

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