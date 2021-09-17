YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

17.09.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,641 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,5212,641ArpaKg2,3262,326AyçiçekKg 4,9185,917Süpürge TeliKg11,80013,690

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandıTerör örgütü DEAŞ ortaya çıkardı! İlk ve en eski ize rastlandı
Türk 'Iron Man' bunu da yaptı! Derisinin altına yerleştirildiTürk 'Iron Man' bunu da yaptı! Derisinin altına yerleştirildi
Sarıgül, TDP Genel Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladıSarıgül, TDP Genel Başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı

Edirne Namaz Vakitleri 17 Eylül Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:49
Öğle
13:13
İkindi
16:42
Akşam
19:28
Yatsı
20:49

Edirne Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Cuma

Özdemir Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Birgül Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.