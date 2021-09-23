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Edirne Ticaret Borsası

23.09.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,645 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg2,4502,645ArpaKg2,2802,280AyçiçeğiKg5,0206,200

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