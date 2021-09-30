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Edirne Ticaret Borsası

30.09.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,664 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,5832,664AyçiçeğiKg5,3006,498

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