YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

11.11.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 551 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg3,3473,551AyçiçeğiKg6,9466,946

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyorDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyor
PARTNER"Çocuk yapmak için evliliği beklemem""Çocuk yapmak için evliliği beklemem"
Edirne'de Büyük Önder Atatürk, halkla buluştuğu salonda düzenlenen konserle anıldıEdirne'de Büyük Önder Atatürk, halkla buluştuğu salonda düzenlenen konserle anıldı

Edirne Namaz Vakitleri 13 Kasım Cumartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:53
Öğle
13:03
İkindi
15:38
Akşam
18:03
Yatsı
19:26

Edirne Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cumartesi

Gölet Eczanesi
Merkez
Tülin Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Alkan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.