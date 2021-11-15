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Edirne Ticaret Borsası

15.11.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3 lira 833 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)

BuğdayKg3,6203,833AyçiçeğiKg6,3577,189TritikaleKg3,4763,476Süpürge teliKg6,00016,310DanaKg23,23032,000İnekKg14,00022,430KuzuKg24,00030,550TokluKg18,80023,000

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