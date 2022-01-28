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Edirne Ticaret Borsası

28.01.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 267 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg4,0474,267AyçiçeğiKg9,2929,595TritikaleKg3,5023,502KuzuKg30,90030,900

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