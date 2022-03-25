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Edirne Ticaret Borsası

25.03.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,353 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Toplam 21 işlemde 193,5 ton satılan buğday, en yüksek 5,353 liradan, en düşük 5,033 liradan alıcı buldu.

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